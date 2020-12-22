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Работник взял покататься чужой Lexus с автосервиса и разбил его

Киев • УНН

 • 9960 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Полицейские Харьковской области разоблачили сотрудника автосервиса в завладении автомобилем Lexus RX 300 клиентки. Во время движения нетрезвый мужчина не справился с управлением и слетел с трассы в лесополосу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции области.

Работник взял покататься чужой Lexus с автосервиса и разбил его

Сообщение о незаконном завладении автомобилем Lexus RX 300 поступило в Липецкое отделение полиции 21 декабря.

Полицейские выяснили, что 21-летняя девушка оставила свой автомобиль Lexus RX 300 на станции технического обслуживания в селе Циркуны для проведения ремонтных работ.

"37-летний сотрудник автосервиса, находясь в нетрезвом состоянии, решил завладеть транспортным средством. Во время движения по кольцевой дороге вблизи экопарка мужчина не справился с управлением и слетел с трассы в лесополосу. Правонарушитель с многочисленными травмами был доставлен в больницу в Харькове", - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Ровенской области на СТО обнаружили гранатомет, гранаты, янтарь и похищенный Range Rover.

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