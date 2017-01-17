Працівник колонії на Рівненщині вимагав хабарі з родичів засуджених
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Працівника однієї з виправних установ Рівненщини затримала на хабарі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою пенітенціарної служби. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
За інформацією прес-служби, упродовж тривалого часу зловмисник систематично здирав гроші з родичів засуджених за передачу їм мобільних телефонів та інших предметів, заборонених на території колонії.
Свої “послуги” хабарник оцінював від однієї до двох тисяч гривень.
Правоохоронці затримали здирника під час отримання однієї тисячі гривень хабара за передачу засудженим трьох мобільних телефонів.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.