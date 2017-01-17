Сотрудник колонии в Ровенской области требовал взятки с родственников осужденных
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Работника одного из исправительных учреждений Ровенской области задержали на взятке сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и внутренней безопасности пенитенциарной службы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
По информации пресс-службы, на протяжении длительного времени злоумышленник систематически сдирал деньги с родственников осужденных за передачу им мобильных телефонов и других предметов, запрещенных на территории колонии.
Свои "услуги" взяточник оценивал от одной до двух тысяч гривен.
Правоохранители задержали вымогателя при получении одной тысячи гривен взятки за передачу осужденным трех мобильных телефонов.
Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.