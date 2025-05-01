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Практичні водонагрівачі для невеликих об'єктів: правила вибору та вартість

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Водонагрівачі 50л підходять для 1-3 осіб. При виборі враховуйте розміри, форму, місце встановлення та тип ТЕНа для довговічності.

Практичні водонагрівачі для невеликих об'єктів: правила вибору та вартість

Наявність гарячої води в будинку – це комфорт та затишок для постояльців, але також така вода має бути в офісі, ресторані, барі, десь на промислових об'єктах тощо. В даному випадку йтиметься про бойлери об'ємом 50 літрів, якого буде достатньо для обслуговування 1-3 користувачів. Це значення оптимальне за рахунок наявності комфортного об'єму, адже не завжди потрібно 100 і більше літрів, адже доведеться витрачати електрику на непотрібне нагрівання.

Середня вартість таких водонагрівачів у районі 9000 гривень. Придбати бойлери на 50 літрів найзручніше на сайті vencon.ua, де є велика кількість моделей з різними технічними характеристиками. Експерти готові запропонувати свою допомогу та дати ключові рекомендації щодо успішного вибору та покупки.

Правила вибору бойлера

Водонагрівачі об'ємом 50 літрів не такі великі, але все одно потрібно оцінити габаритні розміри та підібрати оптимальне місце для встановлення. Правильний вибір визначається такими параметрами та характеристиками:

1.      Розміри. Важливо залишити до 10 см вільного місця від бойлера, щоб забезпечити нормальну вентиляцію. Коли є обмеження за розмірами, потрібно спробувати вибрати іншу форму пристрою;

2.      Форма. Прямокутне та циліндричне виконання вважаються найбільш звичними та навіть класичними. Але також є вузькі моделі slim, які підходять для ситуацій, коли місця для монтажу зовсім немає. До того ж вони гарно виглядають;

3.      Місце встановлення. Деякі моделі можна встановлювати лише вертикально чи горизонтально, інші моделі взагалі універсальні. Найчастіше установка відбувається над унітазом чи під мийкою, якщо бойлери невеликого обсягу;

4.      Підключення. Щоб виключити проблеми при підключенні, потрібно заздалегідь визначити розташування фурнітури, адже не буде необхідності переробляти систему трубопроводу.

Параметри потужності визначаються індивідуально, адже що потужніший бойлер, то швидше відбуватиметься нагрівання.

Характеристики ТЕНу

За нагрівання води відповідає ТЕН, який нагадує простий кип'ятильник. Він може бути двох варіантів виконання:

1.      Сухий. Вміщується в колбу, не піддається утворенню накипу, нагріває довше, але не зношується від прямого контакту з водою. Обслуговування буде не часто;

2.      Мокрий. Контактує з водою, потрібна буде часта заміна, але витрачає менше енергії, тому що швидше нагріває воду.

Кожен користувач в результаті сам визначить оптимальний варіант, але якщо вода занадто жорстка, тоді сухий ТЕН.

Додатковий функціонал

Регулювання температура в широкому діапазоні дозволить легко налаштувати потрібні параметри для комфортного використання води. Бажано наявність дисплея, за допомогою якого буде можливість дізнаватися потрібні параметри та змінювати їх відповідно до вимог. Швидке нагрівання також вважається доповненням багатьох бойлерів.

Режим ECO можна використовувати, якщо потрібно мінімум води, при цьому бойлер не працюватиме на повну потужність, тим самим заощаджуючи електроенергію. Багато баків доповнені всередині антибактеріальним захистом, що виключає утворення бактерій.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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