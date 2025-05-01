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Практичные водонагреватели для небольших объектов: правила выбора и стоимость

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Водонагреватели 50л подходят для 1-3 человек.. При выборе учитывайте размеры, форму, место установки и тип ТЭНа для долговечности.

Практичные водонагреватели для небольших объектов: правила выбора и стоимость

Наличие горячей воды в доме – это комфорт и уют для постояльцев, но также такая вода должна быть в офисе, ресторане, баре, где-то на промышленных объектах и т.д. В данном случае речь пойдет о бойлерах объемом 50 литров, которого будет достаточно для обслуживания 1-3 пользователей. Данное значение оптимально за счет наличия комфортного объема, ведь не всегда нужно 100 и более литров, ведь придется тратить электричество на ненужный нагрев.

Средняя стоимость подобных водонагревателей в районе 9000 гривен. Приобрести бойлеры на 50 литров удобней всего на сайте vencon.ua, где есть большое количество моделей с разными техническими характеристиками. Эксперты готовы предложить свою помощь и дать ключевые рекомендации, касающиеся успешного выбора и покупки.

Правила выбора бойлера

Водонагреватели объемом 50 литров не такие большие, но все равно нужно оценить габаритные размеры и подобрать оптимальное место для установки. Правильный выбор определяется следующими параметрами и характеристиками:

1.      Размеры. Важно оставить до 10 см свободного пространства от бойлера, чтобы обеспечить нормальную вентиляцию. Когда есть ограничения по размерам, тогда нужно попробовать выбрать другую форму устройства;

2.      Форма. Прямоугольное и цилиндрическое исполнение считаются наиболее привычными и даже классическими. Но также есть узкие модели slim, подходящие для ситуаций, когда места для монтажа вовсе нет. К тому же они красиво выглядят;

3.      Место установки. Некоторые модели можно устанавливать только вертикально либо горизонтально, а другие модели и вовсе универсальные. Чаще всего установка происходит над унитазом либо под мойкой, если бойлеры небольшого объема;

4.      Подключение. Чтобы исключить проблемы при подключении нужно заранее определить расположение фурнитуры, ведь не будет необходимости переделывать систему трубопровода.

Параметры мощности определяются индивидуально, ведь чем мощнее бойлер, тем быстрее будет происходить нагрев.

Характеристики ТЭНа

За нагрев воды отвечает ТЭН, который напоминает собой простой кипятильник. Он может быть двух вариантов исполнения:

1.      Сухой. Помещается в колбу, не подвергается образованию накипи, нагревает дольше, но не изнашивается от прямого контакта с водой. Обслуживание будет не частое;

2.      Мокрый. Контактирует с водой, нужна будет частая замена, но расходует меньше энергии, потому что быстрее нагревает воду.

Каждый пользователь в результате сам определит оптимальный вариант, но если вода слишком жесткая, тогда только сухой ТЭН.

Дополнительный функционал

Регулировка температура в широком диапазоне позволит с легкостью настроить нужные параметры для комфортного использования воды. Желательно наличие дисплея, с помощью которого будет возможность узнавать нужные параметры и изменять их в соответствии с требованиями. Быстрый нагрев также считается дополнением многих бойлеров.

Режим ECO можно использовать, если требуется минимум воды, при этом бойлер не будет работать на полную мощность, тем самым экономя электроэнергию. Многие баки дополнены внутри антибактериальной защитой, что исключает образование бактерий.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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