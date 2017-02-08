ППО, що обороняють Москву, несподівано привели в бойову готовність

“У рамках раптової перевірки боєготовності Повітряно-космічних сил військові частини і підрозділи сполук ППО, які несуть бойове чергування з протиповітряної оборони Москви і центрального промислового району, приведені у вищі ступені бойової готовності”, — йдеться в повідомленні відомства.



Зокрема, по тривозі був піднятий особовий склад дивізіонів зенітних ракетних систем С-300 і С-400, а також ракетно-гарматних комплексів “Панцир-С”.