которая обороняет Москву, неожиданно привели в боевую готовность

"В рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил военные части и подразделения соединений ПВО, которые несут боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшие степени боевой готовности", - говорится в сообщении.



В частности, по тревоге был поднят личный состав дивизионов зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".