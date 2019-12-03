Позов прокуратури Криму до Кабміну: підготовче засідання відбудеться завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. В Окружному адміністративному суді Києва завтра, 4 грудня, відбудеться підготовче судове засідання у справі за позовом прокуратури АР Крим стосовно визнання протиправними та нечинними окремих положень нормативно-правових актів Кабінету міністрів України, що порушують права внутрішньо переміщених осіб на соціальне забезпечення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим у Facebook.
“Завтра 4 грудня 2019 року, о 10:00... відбудеться підготовче судове засідання у справі за позовом прокуратури АР Крим стосовно визнання протиправними та нечинними окремих положень нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, що порушують права внутрішньо переміщених осіб на соціальне забезпечення”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі про скасування обмежень для внутрішньо переміщених осіб щодо отримання пенсій та інших виплат виключно через Ощадбанк.