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Позов прокуратури Криму до Кабміну: підготовче засідання відбудеться завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. В Окружному адміністративному суді Києва завтра, 4 грудня, відбудеться підготовче судове засідання у справі за позовом прокуратури АР Крим стосовно визнання протиправними та нечинними окремих положень нормативно-правових актів Кабінету міністрів України, що порушують права внутрішньо переміщених осіб на соціальне забезпечення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим у Facebook.

“Завтра 4 грудня 2019 року, о 10:00... відбудеться підготовче судове засідання у справі за позовом прокуратури АР Крим стосовно визнання протиправними та нечинними окремих положень нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, що порушують права внутрішньо переміщених осіб на соціальне забезпечення”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі про скасування обмежень для внутрішньо переміщених осіб щодо отримання пенсій та інших виплат виключно через Ощадбанк.

Українські Національні Новини

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