Позов Богдана проти НСТУ: відповідач клопоче про відвід судді
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтень. УНН. Шевченківський районний суд міста Києва під час підготовчого судового засідання у справі за позовом Глави Офісу Президента Андрій Богдан до ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія Україна” про захист честі гідності та ділової репутації, розглянув заяву подану відповідачем про відвід судді. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду у Facebook.
"Суд прийшов до висновку про необґрунтованість заявленого відводу, вважає свою ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про витребування доказів такою, що ґрунтується на засадах норм ЦПК, а тому не вбачає підстав для задоволення відводу", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, питання про відвід судді від розгляду справи буде передано для визначення іншому судді.
Нагадаємо, у провадження Шевченківського районного суду Києва надійшла справа за позовом Андрія Богдана до ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія Україна”, Седлецької Н.Ю., Савчука М.В., Єгошиної В.А. про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.