Иск Богдана против НСТУ: ответчик ходатайствует об отводе судьи
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Шевченковский районный суд города Киева во время подготовительного судебного заседания по иску главы Офиса Президента Андрей Богдан в ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" о защите чести достоинства и деловой репутации, рассмотрел заявление представленное ответчиком об отводе судьи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда в Facebook.
"Суд пришел к выводу о необоснованности заявленного отвода, считает свое решение об отказе в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств таким, что основывается на принципах норм ГПК, а потому не видит оснований для удовлетворения отвода", - говорится в сообщении.
Кроме того, вопрос об отводе судьи от рассмотрения дела будет передан для определения другому судье.
Напомним, в производство Шевченковского районного суда Киева поступило дело по иску Андрея Богдана к ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", Седлецкой Н.Ю., Савчуку М.В., Егошину В.А. о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.