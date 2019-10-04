Иск Богдана против НСТУ: ответчик ходатайствует об отводе судьи

"Суд пришел к выводу о необоснованности заявленного отвода, считает свое решение об отказе в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств таким, что основывается на принципах норм ГПК, а потому не видит оснований для удовлетворения отвода", - говорится в сообщении.

Кроме того, вопрос об отводе судьи от рассмотрения дела будет передан для определения другому судье.

Напомним, в производство Шевченковского районного суда Киева поступило дело по иску Андрея Богдана к ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", Седлецкой Н.Ю., Савчуку М.В., Егошину В.А. о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.