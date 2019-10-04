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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иск Богдана против НСТУ: ответчик ходатайствует об отводе судьи

Киев • УНН

 • 10147 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Шевченковский районный суд города Киева во время подготовительного судебного заседания по иску главы Офиса Президента Андрей Богдан в ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" о защите чести достоинства и деловой репутации, рассмотрел заявление представленное ответчиком об отводе судьи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда в Facebook.

Иск Богдана против НСТУ: ответчик ходатайствует об отводе судьи

"Суд пришел к выводу о необоснованности заявленного отвода, считает свое решение об отказе в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств таким, что основывается на принципах норм ГПК, а потому не видит оснований для удовлетворения отвода", - говорится в сообщении.

Кроме того, вопрос об отводе судьи от рассмотрения дела будет передан для определения другому судье.

Напомним, в производство Шевченковского районного суда Киева поступило дело по иску Андрея Богдана к ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", Седлецкой Н.Ю., Савчуку М.В., Егошину В.А. о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

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