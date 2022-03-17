Позиційні бої та удари по об'єктах укриття: Подоляк написав про тактику росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк надав вичерпний перелік дій, до яких вдається росія на території нашої держави. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, інформує УНН.
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“Тактика рф. В'язкі позиційні бої по всіх лініях фронтів. Створення локальних котлів для мирних громадян. Прицільні удари по об'єктах, де ховаються цивільні. Максимальне затягування рішень щодо гуманітарних коридорів. Активні інформаційні спроби у нас дестабілізувати громадську думку. Спровокувати внутрішні конфлікти", – пише Подоляк.
Деталі
За словами радника глави ОП, ні бліцкригу, ні виразної стратегії в росії немає, тому тактика росії виглядає "украй огидно" - ключові удари спрямовані виключно проти мирного населення.
“Наші ЗСУ росіяни панічно бояться… Звідси й походять нові тактичні елементи "російських геніїв військових битв", - зазначає Подоляк.
За його словами, мається на увазі:
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- В'язкі позиційні бої по всіх лініях фронтів. За рахунок постійного кількісного тиску. Чим більше живої сили – тим краще. Смертність своїх військовослужбовців росіян не хвилює…
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- Створення локальних котлів для мирних громадян. Прицільні бомбові чи ракетні удари по об'єктах, де масово ховаються цивільні. Базове завдання – максимально шокувати населення, викликати відчуття жаху та спровокувати масштабну паніку…
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- Максимальне затягування рішень щодо гуманітарних коридорів. Постійний обман зі спробою провести ту чи іншу передислокацію та обстріл мирних евакокараванів. Важливо зрозуміти, що росіяни з винятковою ненавистю і абсолютно не ховаючись повсюдно чинять насильство над мирними громадянами. Усе це злочини проти людяності. Але така демонстративна зневага до правил війни говорить про те, що адекватності і хоча б короткого горизонту планування у військово-політичного керівництва росії, як і раніше, немає…
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- Паралельно із цим росіяни роблять активні інформаційні спроби дестабілізувати громадську думку у нас. Спровокувати внутрішні конфлікти. Звідси постійні "зливи" в іноземні медіа тих чи інших задумів, ідей, зокрема російських "переговорних позицій".
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"На сьогодні очевидне їхнє базове завдання — за рахунок нагнітання страху (серед цивільного населення), паніки, а також за рахунок масованої брехливої пропагандистської кампанії спровокувати внутрішню управлінську кризу…" - додав він.
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