Позиционные бои и удары по объектам укрытия: Подоляк написал о тактике россии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк предоставил исчерпывающий перечень действий, к которым прибегает россия на территории нашего государства. Об этом он написал в своем Telegram-канале, информирует УНН.
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“Тактика рф. Вязкие позиционные бои по всем линиям фронтов. Создание локальных котлов для мирных граждан. Прицельные удары по объектам, где прячутся гражданские. Максимальное затягивание решений по гуманитарным коридорам. Активные информационные попытки дестабилизировать общественное мнение у нас. Спровоцировать внутренние конфликты", - пишет Подоляк.
Детали
По словам советника главы ОП, ни блицкрига, ни внятной стратегии в россии нет, поэтому тактика рф выглядит "крайне отвратительно" - ключевые удары направлены исключительно против мирного населения.
"Наши ВСУ русские панически боятся… Отсюда и проистекают новые тактические элементы "российских гениев военных сражений", - отмечает Подоляк.
По его словам, это подразумевает:
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- Вязкие позиционные бои по всем линиям фронтов. За счёт постоянного количественного давления. Чем больше живой силы — тем лучше. Смертность собственных военнослужащих русских не волнует…
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- Создание локальных котлов для мирных граждан. Прицельные бомбовые или ракетные удары по объектам, где массово прячутся гражданские. Базовая задача — максимально шокировать население, вызвать ощущение ужаса и спровоцировать масштабную панику…
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- Максимальное затягивание решений по гуманитарным коридорам. Постоянный обман с попыткой провести ту или иную передислокацию и обстрел мирных эвакокараванов. Важно понять, что русские с исключительной ненавистью и абсолютно не скрываясь повсеместно совершают насилие над мирными гражданами. Все это преступления против человечности. Но столь демонстративное презрение к правилам войны говорит о том, что адекватности и хотя бы короткого горизонта планирования у военно-политического руководства рф по-прежнему нет…
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- Параллельно с этим россияне предпринимают активные информационные попытки дестабилизировать общественное мнение у нас. Спровоцировать внутренние конфликты. Отсюда постоянные "сливы" в иностранные медиа тех или иных замыслов, идей, в том числе российских "переговорных позиций".
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"На сегодняшний день очевидна их базовая задача — за счёт нагнетания страха (среди гражданского населения), паники, а также за счёт массированной лживой пропагандистской кампании спровоцировать внутренний управленческий кризис…" - добавил он.
Напомним
Оккупанты не прекращают совершать военные преступления и проводить геноцид украинского народа. Накануне российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр.