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Позиції сил АТО на донецькому напрямку за добу обстріляли 30 разів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Минулої доби на донецькому напрямку бойовики 30 разів обстріляли позиції українських військових. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“На донецькому напрямку за добу спокійних ділянок фронту вчора не було. У темну пору доби на Світлодарській дузі противник активно застосовував важке озброєння, випустивши близько 50 мін. Удень бойовики на цій ділянці фронту відкривали вогонь переважно з легкого озброєння, включно зі снайперською зброєю та зброєю БМП. На горлівському периметрі основним районом бойової активності противника залишаються північні околиці окупованої Горлівки. Там окупант активно відкривав вогонь із легкого озброєння, а також епізодично випускав по декілька мін за раз у бік наших укріплень”, — сказав О.Мотузяник.

За його словами, у Авдіївці та на її околицях бойова активність ворога залишається високою.

“Сумарно минулої доби бандформування обстрілювали ці українські рубежі оборони близько 14 годин. Кожен черговий епізод порушення тиші противником супроводжувався застосуванням мінометів. У районі Донецького аеропорту було спокійніше, ніж добою раніше. Міномети противник застосовував рідше, проте збройні провокації зі легкого озброєння так і не припинив”, — повідомив представник Міноборони.

Він відзначив, що всього за минулу добу на донецькому напрямку сталося 30 ворожих обстрілів, 17 з яких — із важкого озброєння.

Як повідомляв УНН, протягом минулої доби внаслідок бойових дій п’ятеро українських військовослужбовців отримали поранення.

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