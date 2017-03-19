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Позиции сил АТО на донецком направлении за сутки обстреляли 30 раз

Позиции сил АТО на донецком направлении за сутки обстреляли 30 раз

Киев • УНН

 • 10416 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. За прошедшие сутки на донецком направлении боевики 30 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.

"На донецком направлении за сутки спокойных участков фронта вчера не было. В темное время суток на светлодарской дуге противник активно применял тяжелое вооружение, выпустив около 50 мин. Днем боевики на этом участке фронта открывали огонь преимущественно из легкого вооружения, включая снайперское оружие и оружием БМП. На горловском периметре основным районом боевой активности противника остаются северные окраины оккупированной Горловки. Там оккупант активно открывал огонь из легкого вооружения, а также эпизодически выпускал по несколько мин за раз в сторону наших укреплений", - сказал А.Мотузянык.

По его словам, в Авдеевке и ее окрестностях боевая активность врага остается высокой.

"Суммарно прошедшие сутки бандформирования обстреливали эти украинские рубежи обороны около 14 часов. Каждый очередной эпизод нарушения тишины противником сопровождался применением минометов. В районе донецкого аэропорта было спокойнее, чем сутками ранее. Минометы противник применял реже, однако вооруженные провокации из легкого вооружения так и не прекратил", - сообщил представитель Минобороны.

Он отметил, что всего за прошедшие сутки на донецком направлении произошло 30 вражеских обстрелов, 17 из которых - из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в результате боевых действий пятеро украинских военнослужащих получили ранения.

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