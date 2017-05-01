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Позиції сил АТО біля Кам’янки бойовики обстрілювали протягом п’яти годин

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Протягом минулої доби незаконні збройні формування здійснили 14 обстрілів позицій українських військовослужбовців на донецькому напрямку, а саме протягом п’яти годин обстрілювали позиції сил АТО поблизу Кам’янки. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

Позиції сил АТО біля Кам’янки бойовики обстрілювали протягом п’яти годин

“Всього минулої доби на донецькому напрямку відбулося 14 обстрілів, 6 з них з мінометів”, — сказав він.

За його словами, на Світлодарській дузі минулої доби окупанти здійснили одну збройну провокацію із застосуванням кулеметів.

“Район Авдіївки. На цих рубежах російсько-окупаційні війська відкривали вогонь п’ять разів, зокрема тричі — з мінометів. Бойові дії поблизу Кам’янки розпочалися після 17 години і тривали майже п’ять годин”, — розповів А.Лисенко.

Також, зазначив речник Міноборони з питань АТО, що вночі і ввечері бойовики обстрілювали Зайцеве, вранці — Майорськ, пополудні ворог провів короткий мінометний обстріл Верхньоторецького.

Вчора незаконні збройні формування здійснили коротку збройну провокацію з використанням мінометів в Опитному, а згодом обстріляли з кулеметів Піски.

Як повідомляв УНН, протягом минулої доби незаконні збройні формування здійснили 12 обстрілів позицій українських військовослужбовців на луганському напрямку, зокрема випустили по Катеринівці 25 мін.

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