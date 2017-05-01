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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Позиции сил АТО возле Каменки боевики обстреливали в течение пяти часов

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования совершили 14 обстрелов позиций украинских военнослужащих на донецком направлении, а именно в течение пяти часов обстреливали позиции сил АТО вблизи Каменки. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

Позиции сил АТО возле Каменки боевики обстреливали в течение пяти часов

“Всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 14 обстрелов, 6 из них из минометов”, — сказал он.

По его словам, на Светлодарской дуге за прошедшие сутки оккупанты провели одну вооруженную провокацию с применением пулеметов.

“Район Авдеевки. На этих рубежах российско-оккупационные войска открывали огонь пять раз, в том числе трижды — из минометов. Боевые действия вблизи Каменки начались после 17 часов и продолжались почти 5 часов”, - рассказал А.Лысенко.

Также, отметил представитель Минобороны по АТО, что ночью и вечером боевики обстреливали Зайцево, утром — Майорск, после полудня враг провел короткий минометный обстрел Верхнеторецкого.

Вчера незаконные вооруженные формирования совершили короткую вооруженную провокацию с использованием минометов в Опытном, а затем обстреляли из пулеметов Пески.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования совершили 12 обстрелов позиций украинских военнослужащих на луганском направлении, в частности выпустили по Катериновке 25 мин.

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