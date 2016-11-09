Позиція Уряду щодо реформування “Нафтогазу” виявилися сильнішою за спроби менеджменту компанії зберегти всі управлінські функції — Д.Марунич

Загалом за словами експерта процеси реформування газового сектору пришвидшилися після того, як В.Гройсман взяв їх під свій контроль.

“Взагалі цей процес реформування пришвидшився після скандалу, коли за ініціативою Кубіва передали спочатку частину повноважень з управління “Укртрансгазом” Міністерству економіку та торгівлі.

Після цього, за ініціативою Гройсмана, Уряд взяв під своє крило увесь цей процес.

Звичайно, це пришвидшило і змінило вектор. Постанова уряду від липня місяця, номер 496, вона передбачала створення такого оператора, проте імовірно цей процес пришвидшився і ймовірно нинішнє керівництво “Нафтогазу” в особі пана Коболева та Вітренка — вони звичайно втратили значну частину повноважень або таких позицій, завдяки яким їм вдавалось контролювати фінансові потоки "Укртрансгазу". Це неоднозначно, але ймовірно, що тепер цей напряму контролює сам уряд, він перебрав на себе ці повноваження“, — сказав він.

Разом з тим, Д.Марунич зауважив, що прийнята сьогодні урядова постанова передбачає лише створення ПАТ “Магістральні газопроводи України”.

“Тому, у будь-якому разі реальне майно "Укртрансгазу“, трубопроводи магістральні, вони будуть передані цьому оператору лише через 30 днів після рішення Стокгольмського арбітражу. Тому поки що хоч це і певною мірою паперова робота — все одно ми кудись рухаємось”, — пояснив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, без розділення повноважень “Нафтогазу” подальшого розвитку ринку газу не буде.

Також нагадаємо, нещодавно, на виконання вимог ЄС, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України забрало у НАК “Нафтогаз” всі функції з управління “Укртрансгазом” і газотранспортною системою, внісши відповідні зміни до статуту компанії.

Майже одразу ЄБРР, який кредитує НАК “Нафтогаз”, попросив ці зімни скасувати, хоча вони і відповідали вимогам Третього енергетичного пакету.

Більше того, за оцінками деяких експертів, “Нафтогаз” всіляко намагається зберегти контроль над компанією. І про це зокрема свідчить спроба підпорядкування “Укртрансгазу” наглядовій раді “Нафтогазу”.