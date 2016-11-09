Позиция Правительства по реформированию "Нафтогаза" оказалась сильнее попытки менеджмента компании сохранить все управленческие функции - Д.Марунич

В общем по словам эксперта процессы реформирования газового сектора ускорились после того, как В.Гройсман взял их под свой контроль.

"Вообще этот процесс реформирования ускорился после скандала, когда по инициативе Кубива передали сначала часть полномочий по управлению " Укртрансгазом " Министерству экономику и торговли.

После этого, по инициативе В.Гройсмана, Правительство взяло под свое крыло весь этот процесс.

Конечно, это ускорило и изменило вектор. Постановление правительства от июля месяца, номер 496, оно предусматривало создание такого оператора, однако вероятно этот процесс ускорился и вероятно нынешнее руководство "Нафтогаза" в лице господина Коболева и Витренко - они обычно потеряли значительную часть полномочий или таких позиций, благодаря которым им удавалось контролировать финансовые потоки "Укртрансгаза" . Это неоднозначно, но вероятно, что теперь это направление контролирует само правительство, оно взяло на себя эти полномочия ", - сказал он.

Вместе с тем, Д.Марунич отметил, что принятое сегодня правительственное постановление предусматривает лишь создание ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

"Поэтому, в любом случае реальное имущество" Укртрансгаза ", трубопроводы магистральные, они будут переданы этому оператору только через 30 дней после решения Стокгольмского арбитража. Поэтому пока хоть это и в определенной степени бумажная работа - все равно мы куда-то движемся", - пояснил он.

Напомним, как сообщал УНН, без разделения полномочий "Нафтогаза" дальнейшего развития рынка газа не будет .

Также напомним, недавно, во исполнение требований ЕС, Министерство экономического развития и торговли Украины забрало у НАК "Нафтогаз" все функции по управлению "Укртрансгазом" и газотранспортной системой, внеся соответствующие изменения в устав компании.

Почти сразу ЕБРР, который кредитует НАК "Нафтогаз", попросил эти перемены отменить, хотя они и соответствовали требованиям Третьего энергетического пакета.

Более того, по оценкам некоторых экспертов, "Нафтогаз" всячески пытается сохранить контроль над компанией. И об этом в частности свидетельствует попытка подчинения "Укртрансгаза" наблюдательному совету "Нафтогаза".