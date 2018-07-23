Неприпустимі висловлювання щодо Криму: посол Італії надав роз'яснення МЗС України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Позиція Італії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України чітка та послідовна. У цьому запевнив посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа, передає УНН із посиланням на прес-службу МЗС.
"Позиція Італії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України чітка та послідовна, про що Італією офіційно заявлено на всіх міжнародних майданчиках, включно з недавніми заходами, що відбулися в рамках ЄС, НАТО та Сімки", - заявив Посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа під час зустрічі з заступником Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Оленою Зеркаль, на яку його було запрошено за роз'ясненнями у зв'язку з неприпустимими висловлюваннями Міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні щодо України.
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З боку МЗС України було зазначено, що Україна розраховує, що Італія й надалі сприятиме збереженню єдиної позиції ЄС щодо підтримки України у боротьбі з російською агресією.
Раніше міністр внутрішніх справ Італії і глава правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив, що Росія законно анексувала український Крим.