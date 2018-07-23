Недопустимые высказывания о Крыме: посол Италии предоставил разъяснения МИД Украины

"Позиция Италии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины четкая и последовательная, о чем Италией официально заявлено на всех международных площадках, включительно с недавними мероприятиями, которые состоялись в рамках ЕС, НАТО и Семерки", - заявил Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль, на которую он был приглашен для разъяснений в связи с недопустимыми высказываниями министра внутренних дел Италии Сальвини относительно Украины.

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Со стороны МИД Украины было отмечено, что Украина рассчитывает, что Италия и в дальнейшем будет способствовать сохранению единой позиции ЕС по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

Ранее министр внутренних дел Италии и глава правой партии "Лига" Сальвини заявил, что Россия законно аннексировала украинский Крым.