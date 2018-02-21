Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі м'ясом птиці зросло вдвічі – Держпродспоживслужба
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. За два роки позитивне сальдо зовнішньої торгівлі України м'ясом та субпродуктами птиці зросло на 45,5% - до 34,1 млн дол. США. Про це повідомляє Держподспоживслужба України, передає УНН.
Українські виробники курятини мають широку географію збуту продукції на зовнішніх ринках. Минулого року Україна експортувала м'ясо та субпродукти птиці до Чорногорії, Боснії та Герцоговини, Македонії, Сербії, Анголи, Саудівської Аравії, Іраку, ОАЕ та країн ЄС.
Поряд з цим, тривають перемовини щодо експорту української продукції тваринного походження ще з 24 країнами світу, наголосили у відомстві.
На ринку України відзначають 5 великих виробників: "Миронівський хлібопродукт", АПК "Дніпровська", "Пан Курчак", "Агро-Овен" і "Агромарс Ексім". Ці компанії забезпечують продукцією як внутрішній ринок України, так і експортні поставки (97%). Великі підприємства виграють за рахунок ефекту масштабу виробництва та забезпечення стабільності якості продукції та ритмічності поставок. Всі ці компанії мають повний цикл власного виробництва.