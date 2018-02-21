Положительное сальдо внешней торговли мясом птицы выросло вдвое - Госпродпотребслужба
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. За два года положительное сальдо внешней торговли Украины мясом и субпродуктами птицы выросло на 45,5% - до 34,1 млн долл. США. Об этом сообщает Госпродпотребслужба Украины, передает УНН.
Украинские производители курятины имеют широкую географию сбыта продукции на внешних рынках. В прошлом году Украина экспортировала мясо и субпродукты птицы в Черногорию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Сербию, Анголу, Саудовскую Аравию, Ирак, ОАЭ и страны ЕС.
Наряду с этим, продолжаются переговоры по экспорту украинской продукции животного происхождения еще с 24 странами мира, отметили в ведомстве.
На рынке Украины отмечают 5 крупных производителей: "Мироновский хлебопродукт", АПК "Днепровская", "Пан Курчак", "Агро-Овен" и "Агромарс Эксим". Эти компании обеспечивают продукцией как внутренний рынок Украины, так и экспортные поставки (97%). Крупные предприятия выигрывают за счет эффекта масштаба производства и обеспечения стабильности качества продукции и ритмичности поставок. Все эти компании имеют полный цикл собственного производства.