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Позичальникам банку “Михайлівський” роз’яснили, як погасити заборгованість

Позичальникам банку “Михайлівський” роз’яснили, як погасити заборгованість

Київ • УНН

 • 11329 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Фінансова компанія “Фагор” роз’яснила позичальникам банку “Михайлівський”, як їм погасити свою заборгованість, повідомляє УНН з посиланням на сайт компанії.

"Згідно з рішенням суду, ФК “Фагор” має виключне право приймати платежі за кредитними договорами, укладеними з банком “Михайлівський”. Зокрема, йдеться про ті договори, права вимоги за якими банк “Михайлівський” переуступив ФК “Плеяда”, а та в свою чергу переуступила їх ФК “Фагор”, - повідомили в компанії.

Для того, аби дізнатися суму боргу, позичальники можуть звернутися за телефоном гарячої лінії, вказаної на сайті фінкомпанії. В ФК “Фагор” підкреслили, що лише вони володіють інформацією про залишок боргу кожного позичальника.

"Оригінали кредитних договорів при продажу були передані до ТОВ “Фінансова компанія “Фагор”, де вони і зберігаються.

Кредитні договори обліковуються на балансі ТОВ “Фінансова компанія "Фагор". У ПАТ "Банк Михайлівський“ після введення тимчасової адміністрації немає жодної інформації щодо цих договорів, адже вони були відчужені банком 19.05.2016 року. Саме тому ПАТ "Банк Михайлівський“ не може надати інформацію стосовно залишку боргу по кожному окремому договору”, — пояснили в компанії.

При цьому довідку про погашення заборгованості так само може видати лише ФК “Фагор”.

Тим, хто сплатив заборгованість за реквізитами банку “Михайлівський”, що повідомляються Фондом гарантування вкладів, ФК “Фагор” порекомендував вимагати повернення коштів.

“ФГВФО на своєму сайті надає для сплати однакові реквізити для всіх клієнтів. Це означає, що кошти зараховуються на один спільний транзитний рахунок і надалі не розподіляються. Ваші кредитні договори не обліковуються на балансі ПАТ „Банк Михайлівський“, адже якби вони там обліковувались, то банк вимагав би платити за старими реквізитами, що були зазначені в кредитних договорах. Якщо Ви сплатили за реквізитами зазначеними на сайті ФГВФО, Ви маєте право вимагати у банку повернення цих коштів. На нашому сайті ви знайдете зразок заяви на повернення”, — зазначили в ФК “Фагор”.

Нагадаємо, Вищий адміністративний суд України підтвердив законність договору факторингу, на підставі якого банк “Михайлівський” продав фінансовій компанії права вимоги за кредитним портфелем, визнавши таким чином рішення ФГВФО про нікчемність цих договорів протиправним. Про це свідчить рішення суду від 12 січня поточного року, опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень. Таким чином cуд відмовив у задоволенні вимог Фонду гарантування вкладів та залишив у силі рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 10 серпня 2016 року та Київського апеляційного адміністративного суду від 29 вересня 2016 року.

Також нагадаємо, ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 03.06.2016 року було заборонено ПАТ “Банк Михайлівський” (тимчасовій адміністрації) вчиняти будь-які дії щодо прийняття платежів в погашення заборгованості за кредитними договорами, право вимоги за якими було відступлене на користь фінансової компанії, в тому числі, проте не виключно: приймати грошові кошти в рахунок погашення такої заборгованості, поширювати в будь-який спосіб інформацію про платіжні реквізити для погашення такої кредитної заборгованості та про те, що ПАТ “Банк Михайлівський” залишається кредитором за вказаними кредитними договорами.

Однак, в порушення ухвали суду, 10 серпня 2016 року на сайті банку “Михайлівський” (тимчасовою адміністрацією) було опубліковано повідомлення про необхідність погашення заборгованості за їх реквізитами.

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