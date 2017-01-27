Заемщикам банка "Михайловский" разъяснили, как погасить задолженность

"Согласно решению суда, ФК "Фагор" имеет исключительное право принимать платежи по кредитным договорам, заключенным с банком "Михайловский". В частности, речь идет о тех договорах, права требования по которым банк "Михайловский" переуступил ФК "Плеяда", а та в свою очередь переуступила их ФК "Фагор", - сообщили в компании.

Для того, чтобы узнать сумму долга, заемщики могут обратиться по телефону горячей линии, указанной на сайте финансовой компании. В ФК "Фагор" подчеркнули, что только они обладают информацией об остатке долга каждого заемщика.

"Оригиналы кредитных договоров при продаже были переданы в ООО "Финансовая компания "Фагор", где они и хранятся.

Кредитные договоры числятся на балансе ООО "Финансовая компания "Фагор". В ПАО "Банк Михайловский" после введения временной администрации нет никакой информации относительно этих договоров, ведь они были отчуждены банком 19.05.2016 года. Именно поэтому ПАО "Банк Михайловский" не может предоставить информацию об остатке долга по каждому отдельному договору", - пояснили в компании.

При этом справку о погашении задолженности также может выдать только ФК "Фагор".

Тем, кто оплатил задолженность по реквизитам банка "Михайловский", сообщаемым Фондом гарантирования вкладов, ФК "Фагор" порекомендовал требовать возврата средств.

"ФГВФЛ на своем сайте предоставляет для уплаты одинаковые реквизиты для всех клиентов. Это означает, что средства зачисляются на один общий транзитный счет и в дальнейшем не распределяются. Ваши кредитные договоры не числятся на балансе ПАО "Банк Михайловский", ведь если бы они там числились, то банк требовал бы платить по старым реквизитам, которые были указаны в кредитных договорах. Если Вы оплатили по реквизитам, указанным на сайте ФГВФЛ, Вы имеете право требовать у банка возврата этих средств. На нашем сайте вы найдете образец заявления на возврат", - отметили в ФК "Фагор".

Напомним, Высший административный суд Украины подтвердил законность договора факторинга, на основании которого банк "Михайловский" продал финансовой компании права требования по кредитному портфелю, признав таким образом решение ФГВФЛ о ничтожности этих договоров противоправным. Об этом свидетельствует решение суда от 12 января текущего года, опубликованное в Едином реестре судебных решений. Таким образом cуд отказал в удовлетворении требований Фонда гарантирования вкладов и оставил в силе решения Окружного административного суда Киева от 10 августа 2016 г. и Киевского апелляционного административного суда от 29 сентября 2016 года.

Также напомним, постановлением Окружного административного суда г. Киева от 03.06.2016 года было запрещено ПАО "Банк Михайловский" (временной администрации) совершать любые действия по принятию платежей в погашение задолженности по кредитным договорам, право требования по которым было уступлено в пользу финансовой компании, в том числе, но не ограничиваясь: принимать денежные средства в счет погашения такой задолженности, распространять любым способом информацию о платежных реквизитах для погашения такой кредитной задолженности и о том, что ПАО "Банк Михайловский" остается кредитором по указанным кредитным договорам.

Однако, с нарушением постановления суда, 10 августа 2016 г. на сайте банка "Михайловский" (временной администрацией) было опубликовано сообщение о необходимости погашения задолженности по их реквизитам.