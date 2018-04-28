Пожежу в житловому будинку у центрі Києва ліквідували
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Пожежу, яка сталася у житловому будинку на вулиці Архітектора Городецького в центрі Києва ліквідували. Про це УНН повідомила речниця ГУ ДСНС у місті Києві Світлана Водолага.
"О 14:30 дзвінок надійшов. О 15:52 повністю ліквідували", - сказала вона.
Зі слів Водолаги, постраждалих внаслідок пожежі немає.
Нагадаємо, 28 квітня у центрі Києва сталася пожежа у будинку, де живуть люди. Загорілася квартира на шостому поверсі, пожежа розповсюдилася на дах будинку.