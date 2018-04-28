Пожар в жилом доме в центре Киева ликвидировали

"В 14:30 звонок поступил. В 15:52 полностью ликвидировали", - сказала она.

По словам Водолаги, пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, 28 апреля в центре Киева произошел пожар в доме, где живут люди. Загорелась квартира на шестом этаже, пожар распространился на крышу дома.