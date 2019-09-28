Пожежу в пекарні у Шостці спричинив умисний підпал горючої рідини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Пожежу в пекарні у Шостці Сумської області, ймовірно, спричинив умисний підпал горючої рідини у вентиляції. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
За попередніми висновками, невстановлена особа залила горючу рідину через трубу вентиляційної шахти на криші будівлі, та підпалила її. В результаті підпалу стався вибух газоповітряної суміші.
Нагадаємо, 27 вересня виникла пожежа в результаті вибуху газоповітряної суміші. В результаті постраждали троє працівників пекарні (двоє жінок були госпіталізовані).
В поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загально небезпечним способом), в рамках якого проводяться всі необхідні слідчі дії, спрямовані на з‘ясування причин та обставини даної події.
Як повідомляв, УНН 28 вересня у Сумах стався вибух на підприємстві, в результаті якого постраждали 10 осіб.