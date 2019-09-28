Пожар в пекарне в Шостке вызвал умышленный поджог горючей жидкости
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Пожар в пекарне в Шостке Сумской области, вероятно, вызвал умышленный поджог горючей жидкости в вентиляции. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
По предварительным выводам, неустановленное лицо залило горючую жидкость через трубу вентиляционной шахты на крыше здания, и подожгло ее. В результате поджога произошел взрыв газовоздушной смеси.
Напомним, 27 сентября произошел пожар в результате взрыва газовоздушной смеси. В результате пострадали трое работников пекарни (две женщины были госпитализированы).
В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом), в рамках которого проводятся все необходимые следственные действия, направленные на выяснение причин и обстоятельств данного происшествия.
Как сообщал, УНН 28 сентября в Сумах произошел взрыв на предприятии, в результате которого пострадали 10 человек.