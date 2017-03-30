Пожежу в Києві на Осокорках ліквідували - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У ДСНС повідомили про подробиці пожежі 29 березня в Києві на Осокорках, передає УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України в м.Києві.
Так, о 22:11 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вул. Садовій міста Києва, виникла пожежа на відкритій території.
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“На момент прибуття рятувальників на місце події, площа пожежі складала приблизно 3000 кв.м. О 0:50 пожежу локалізовано, а о 1:40 на площі 4000 кв.м. ліквідовано,” — йдеться в повідомленні ДСНС.
Зазначають, що причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.
Жертв та постраждалих немає.
Як повідомляв УНН, сталася велика пожежа у Києві на Осокорках.