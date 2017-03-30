Пожар в Киеве на Осокорках ликвидировали - ДСНС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В ДСНС сообщили подробности пожара 29 марта в Киеве на Осокорках, передает УНН со ссылкой на Главное управление ДСНС Украины в Киеве.
Так, в 22:11 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на ул. Садовой города Киева, возник пожар на открытой территории.
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"На момент прибытия спасателей на место происшествия, площадь пожара составляла примерно 3000 кв.м. В 0:50 пожар локализован, а в 1:40 на площади 4000 кв.м. ликвидировано ", - говорится в сообщении ДСНС.
Отмечают, что причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
Жертв и пострадавших нет.
Как сообщал УНН, произошла большая пожар в Киеве на Осокорках.