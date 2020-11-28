Пожежу у торгцентрі "Барабашово" у Харкові ліквідовано

"У 12:50 пожежа ліквідована. На місці працюють працівники пожежно-технічної лабораторії, а також працюють правоохоронни органи, для встановлення причини виникнення пожежі. Ніхто не постраждав", - зазначили у ДСНС.

Зі слів співрозмовника УНН, наразі фахівці проводять огляд місця події.

Нагадаємо, 28 листопада о 02:39 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу на території ТЦ "Барабашово" у Харкові. Горіли торговельні павільйони на майданчику з боку вул. Проспектної.

Вже о 04:17 вогнеборцям вдалось локалізувати загоряння.