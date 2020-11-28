Пожар в торгцентре "Барабашово" в Харькове ликвидирован
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Пожар в торговом центре "Барабашово" в Харькове удалось ликвидировать, в результате инцидента пострадавших и погибших нет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Харьковской области.
"В 12:50 пожар ликвидирован. На месте работают сотрудники пожарно-технической лаборатории, а также работают правоохранительные органы, для установления причины возникновения пожара. Никто не пострадал", - отметили в ГСЧС.
По словам собеседника УНН, сейчас специалисты проводят осмотр места происшествия.
Напомним, 28 ноября в 2:39 на номер "101" поступило сообщение о пожаре на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове. Горели торговые павильоны на площадке со стороны ул. Проспектная.
Уже в 4:17 пожарным удалось локализовать возгорание.