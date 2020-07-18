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Пожежу у готичному соборі в Нанті взяли під контроль: не виключають підпал

Пожежу у готичному соборі в Нанті взяли під контроль: не виключають підпал

Київ • УНН

 • 11297 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. У французькому місті Нант взяли під контроль пожежу, яка розгорілася кілька годин тому в соборі святого Петра і Павла. Зараз встановлюють обставини і вивчають версію підпалу. Про це повідомляє УНН, посилаючись на DW.

“Пожежу в соборі святого Петра і Павла у французькому Нанті вдалося взяти під контроль лише через кілька годин. Будівля з майже шестисотрічною історією вже переживала велику пожежу”, - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що зараз фахівці встановлюють обставини сильної пожежі, зокрема, вони вивчають версію підпалу.

“Полум’я спалахнуло в трьох місцях", - цитує видання заяву представника міської прокуратури в ефірі місцевої радіостанції в суботу, 18 липня.

Не менш 60 вогнеборців намагалися загасити пожежу і зуміли взяти її під контроль лише через кілька годин. Полум’я, можливо, повністю зруйнувало великий орган, заявив керівник пожежної бригади. За його словами, платформа, на якій встановлений знищений вогнем музичний інструмент, через пошкодження може обрушитися.

Нагадаємо, пожежа в соборі Святих Петра і Павла у французькому Нанті розгорівся сьогодні, 18 липня, вранці.

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