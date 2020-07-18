Пожар в готическом соборе в Нанте взяли под контроль: не исключают поджог
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Во французском городе Нант взяли под контроль пожар, который разгорелся несколько часов назад в соборе святого Петра и Павла. Сейчас устанавливают обстоятельства и изучают версию поджога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Пожар в соборе святого Петра и Павла во французском Нанте удалось взять под контроль лишь через несколько часов. Здание с почти шестисотлетней историей уже переживало большой пожар", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что сейчас специалисты устанавливают обстоятельства сильного пожара, в частности, они изучают версию поджога.
"Пламя вспыхнуло в трех местах", - цитирует издание заявление представителя городской прокуратуры в эфире местной радиостанции в субботу, 18 июля.
Не менее 60 пожарных пытались потушить пожар и сумели взять его под контроль лишь через несколько часов. Пламя, возможно, полностью разрушило большой орган, заявил руководитель пожарной бригады. По его словам, платформа, на которой установлен уничтоженный огнем музыкальный инструмент, из-за повреждения может обрушиться.
Напомним, пожар в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте разгорелся сегодня, 18 июля, утром.