Пожар в готическом соборе в Нанте взяли под контроль: не исключают поджог

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 83071 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105740 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110630 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 139482 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112675 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134593 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102693 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102675 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104931 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102219 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

4 марта, 20:02 • 100100 просмотра
Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

4 марта, 20:17 • 65768 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

4 марта, 20:23 • 100338 просмотра
Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

4 марта, 21:08 • 60230 просмотра
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

01:24 • 41134 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 107715 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 139489 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 134600 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 387479 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 338087 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 70560 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 105825 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 134186 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 211331 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 237962 просмотра
Актуальное
Пожар в готическом соборе в Нанте взяли под контроль: не исключают поджог

Пожар в готическом соборе в Нанте взяли под контроль: не исключают поджог

Киев  •  УНН

 • 11296 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Во французском городе Нант взяли под контроль пожар, который разгорелся несколько часов назад в соборе святого Петра и Павла. Сейчас устанавливают обстоятельства и изучают версию поджога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Пожар в соборе святого Петра и Павла во французском Нанте удалось взять под контроль лишь через несколько часов. Здание с почти шестисотлетней историей уже переживало большой пожар", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сейчас специалисты устанавливают обстоятельства сильного пожара, в частности, они изучают версию поджога.

"Пламя вспыхнуло в трех местах", - цитирует издание заявление представителя городской прокуратуры в эфире местной радиостанции в субботу, 18 июля.

Не менее 60 пожарных пытались потушить пожар и сумели взять его под контроль лишь через несколько часов. Пламя, возможно, полностью разрушило большой орган, заявил руководитель пожарной бригады. По его словам, платформа, на которой установлен уничтоженный огнем музыкальный инструмент, из-за повреждения может обрушиться.

Напомним, пожар в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте разгорелся сегодня, 18 июля, утром.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы