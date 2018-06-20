Пожежу у п’ятиповерхівці під Києвом ліквідували
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Пожежу, яка сталася у п’ятиповерховому житловому будинку у місті Бровари Київської області, ліквідували. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у Київській області, передає УНН.
"Пожежу ліквідовано о 15:25. До гасіння пожежі залучено 12 одиниць техніки та 43 чоловіки особового складу", – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 11:13. На місці події рятувальники встановили, що горить покрівля житлового будинку на площі 1200 кв. м.
Нагадаємо, пожежа сталася у п’ятиповерховому житловому будинку у Броварах.