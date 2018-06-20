Пожежу у п’ятиповерхівці під Києвом ліквідували

"Пожежу ліквідовано о 15:25. До гасіння пожежі залучено 12 одиниць техніки та 43 чоловіки особового складу", – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 11:13. На місці події рятувальники встановили, що горить покрівля житлового будинку на площі 1200 кв. м.

Нагадаємо, пожежа сталася у п’ятиповерховому житловому будинку у Броварах.