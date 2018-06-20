Пожар в пятиэтажке под Киевом ликвидировали

"Пожар ликвидирован в 15:25. К тушению пожара привлечены 12 единиц техники и 43 человека личного состава", - говорится в сообщении.

Отмечено, что сообщение о пожаре поступило в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района в 11:13. На месте происшествия спасатели установили, что горит кровля жилого дома на площади 1200 кв. м.

Напомним, пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Броварах.