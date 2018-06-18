Пожежу на склозаводі у Рівненській області ліквідували
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Пожежу на території ПРАТ "Рокитнівський склозавод" у Рівненській області ліквідували. Про це повідомив прес-центр ГУ ДСНС України у Рівненській області, передає УНН.
"О 11:50 пожежу вдалося локалізувати, а о 14:52 повністю ліквідувати. Жертв та постраждалих немає", – йдеться в повідомленні.
Вогонь знищив дах неексплуатуючої трансформаторної підстанції та пошкодив стіни покриття та перекриття. Рятувальники врятували чотири суміжні будівлі та готову продукцію.
До ліквідації пожежі залучили п’ять автомобілів спецтехніки та 18 людей від ДСНС 10 рятувальників, дві одиниці спецтехніки ДП "Рокитнівське лісове господарство", 5 людей особового складу та одну автоцистерну ПРАТ "Рокитнівський склозавод", 3 людини особового складу.
На ліквідацію пожежі рятувальники подали 8 водяних стволів.
"Через сильне задимлення та високу температуру рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору", – уточнили у ДСНС.
Наразі фахівці встановлюють причини виникнення пожежі та завдані нею збитки.
Нагадаємо, пожежа на ПРАТ "Рокитнівський склозавод" виникла сьогодні. Повідомлення про це надійшло до Служби порятунку Рівненщини за номером "101" о 10:25. Площа займання становила близько 400 м.кв.