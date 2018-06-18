Пожар на стеклозаводе в Ровенской области ликвидировали
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Пожар на территории ЧАО "Рокитновский стеклозавод" в Ровенской области ликвидировали. Об этом сообщил пресс-центр ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области, передает УНН.
"В 11:50 пожар удалось локализовать, а в 14:52 полностью ликвидировать. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Огонь уничтожил крышу неэксплуатирующей трансформаторной подстанции и повредил стены покрытия и перекрытия. Спасатели спасли четыре смежные здания и готовую продукцию.
К ликвидации пожара привлекли пять автомобилей спецтехники и 18 человек от ГСЧС 10 спасателей, две единицы спецтехники ГП "Рокитновское лесное хозяйство", 5 человек личного состава и одну автоцистерну ЧАО "Рокитновский стеклозавод", 3 человека личного состава.
На ликвидацию пожара спасатели подали 8 водяных стволов.
"Из-за сильного задымления и высокой температуры спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения", - уточнили в ГСЧС.
Сейчас специалисты устанавливают причины пожара и причиненный ущерб.
Напомним, пожар на ЧАО "Рокитновский стеклозавод" возник сегодня. Сообщение об этом поступило в Службу спасения Ровенской по номеру "101" в 10:25. Площадь возгорания составила около 400 м.кв.