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Пожар на стеклозаводе в Ровенской области ликвидировали

Пожар на стеклозаводе в Ровенской области ликвидировали

Киев  •  УНН

 • 10686 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Пожар на территории ЧАО "Рокитновский стеклозавод" в Ровенской области ликвидировали. Об этом сообщил пресс-центр ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области, передает УНН.

"В 11:50 пожар удалось локализовать, а в 14:52 полностью ликвидировать. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Огонь уничтожил крышу неэксплуатирующей трансформаторной подстанции и повредил стены покрытия и перекрытия. Спасатели спасли четыре смежные здания и готовую продукцию.

К ликвидации пожара привлекли пять автомобилей спецтехники и 18 человек от ГСЧС 10 спасателей, две единицы спецтехники ГП "Рокитновское лесное хозяйство", 5 человек личного состава и одну автоцистерну ЧАО "Рокитновский стеклозавод", 3 человека личного состава.

На ликвидацию пожара спасатели подали 8 водяных стволов.

"Из-за сильного задымления и высокой температуры спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения", - уточнили в ГСЧС.

Сейчас специалисты устанавливают причины пожара и причиненный ущерб.

Напомним, пожар на ЧАО "Рокитновский стеклозавод" возник сегодня. Сообщение об этом поступило в Службу спасения Ровенской по номеру "101" в 10:25. Площадь возгорания составила около 400 м.кв.

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