Пожежу на складі в Чернігові гасили понад 7 годин

“4 квітня о 17:53 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення, що по вул.Шевченка, 162-а у обласному центрі, яке для зберігання броньованих дверей орендувало одне з місцевих приватних підприємств. Пожежа швидко набула значних розмірів, і по дерев’яному даху будівлі розповсюдилась на загальну площу 1500 кв. м”, — йдеться у повідомленні.

Вже на місці пригоди вогнеборці після проведення розвідки та оцінки обстановки оголосили найвищий номер виклику, за яким додатково були залучені ще 7 відділень пожежно-рятувальних підрозділів міста. Координацію дій залучених сил і засобів здійснювали заступник начальника УДСНС України в області з реагування на надзвичайні ситуації полковник служби цивільного захисту Вячеслав Вернидуб та фахівці чергової зміни оперативно-координаційного центру.

Оперативними діями вогнеборців пожежу о 19:05 локалізовано, а о 01:25 остаточно ліквідовано. Не допущено розповсюдження полум’я на сусідні виробничі будівлі та споруди. Для проведення оперативних дій загалом залучалось 39 людей особового складу та 12 одиниць спеціальної техніки.

Причина пожежі та завдані збитки встановлюються.

Під час проведення робіт з розбирання конструкцій виявлено загиблого 30-річного працівника підприємства. За словами свідків, під час спроб разом з іншим працівником загасити вогонь самотужки вогнегасниками, чоловік не встиг вчасно залишити небезпечну зону.

За фактом пожежі проводиться розслідування.

Нагадаємо, 3 квітня в Авдіївці сталась масштабна пожежа на відкритій території.