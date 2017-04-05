Пожар на складе в Чернигове тушили более 7 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Во вторник в Чернигове возле жилых домов загорелось складское помещение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"4 апреля в 17:53 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре складского помещения по ул.Шевченко, 162А в областном центре, которое для хранения бронированных дверей арендовало одно из местных частных предприятий. Пожар быстро приобрел внушительные масштабы, и по деревянной крыше здания распространился на общую площадь 1500 кв. м", - говорится в сообщении.
Уже на месте происшествия пожарные после проведения разведки и оценки обстановки объявили самый высокий номер вызова, с которым дополнительно были привлечены еще 7 отделений пожарно-спасательных подразделений города. Координацию действий привлеченных сил и средств осуществляли заместитель начальника УГСЧС Украины в области реагирования на чрезвычайные ситуации полковник службы гражданской защиты Вячеслав Вернидуб и специалисты дежурной смены оперативно-координационного центра.
Оперативными действиями пожарных пожар в 19:05 локализован, а в 01:25 окончательно ликвидирован. Не допущено распространение пламени на соседние производственные здания и сооружения. Для проведения оперативных действий всего привлекалось 39 человек личного состава и 12 единиц специальной техники.
Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.
Во время проведения работ по разборке конструкций обнаружен погибший 30-летнего работника предприятия. По словам свидетелей, во время попыток вместе с другим работником потушить огонь самостоятельно огнетушителями, мужчина не успел вовремя покинуть опасную зону.
По факту пожара проводится расследование.
Напомним, 3 апреля в Авдеевке произошел крупный пожар на открытой территории.