Пожежу на ринку у Чернівцях ліквідували
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Пожежу на території Калинівського ринку в Чернівцях ліквідували. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Пожежу локалізовано о 14:55, а о 19:05 - ліквідовано. До гасіння залучено 23 одиниць техніки та 66 чоловік особового складу ДСНС", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що внаслідок пожежі жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, сьогодні на одному з найбільших ринків України у Чернівцях виникла пожежа.