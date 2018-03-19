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Пожежу на ринку у Чернівцях ліквідували

Пожежу на ринку у Чернівцях ліквідували

Київ • УНН

 • 11757 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Пожежу на території Калинівського ринку в Чернівцях ліквідували. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Пожежу локалізовано о 14:55, а о 19:05 - ліквідовано. До гасіння залучено 23 одиниць техніки та 66 чоловік особового складу ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що внаслідок пожежі жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, сьогодні на одному з найбільших ринків України у Чернівцях виникла пожежа.

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