Пожар на рынке в Черновцах ликвидировали
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Пожар на территории Калиновского рынка в Черновцах ликвидировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Пожар локализован в 14:55, а в 19:05 - ликвидирован. К тушению привлечены 23 единицы техники и 66 человек личного состава ГСЧС", - говорится в сообщении.
Отмечено, что в результате пожара жертв и пострадавших нет.
Напомним, сегодня на одном из крупнейших рынков Украины в Черновцах возник пожар.