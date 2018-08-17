Пожежний вертоліт розбився в Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Пожежний вертоліт Kawasaki BK117 в п'ятницю зазнав аварії в Австралії в 230 км на південь від Сіднея. Як повідомив прес-секретар Управління безпеки цивільної авіації країни, вертоліт брав участь в гасінні лісової пожежі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Не по сезону тепла погода і сильні вітри ускладнюють роботу екстрених служб щодо стримування десятків займань в австралійському штаті Новий Південний Уельс.
За словами офіційного представника поліції регіону, "значні ресурси" були спрямовані в район, де розбився вертоліт. Допомогу, цілком ймовірно, також надає австралійська військово-морська база HMAS.
На даний момент немає інформації про загиблих або постраждалих.
Нагадаємо, в Красноярському краї розбився вертоліт Мі-8, загинули 18 людей.