Пожарный вертолет разбился в Австралии

Не по сезону теплая погода и сильные ветра затрудняют работу экстренных служб по сдерживанию десятков возгораний в австралийском штате Новый Южный Уэльс.

По словам официального представителя полиции региона, "значительные ресурсы" были направлены в район, где разбился вертолет. Помощь, по всей вероятности, также оказывает австралийская военно-морская база HMAS.



На данный момент нет информации о погибших или пострадавших.



Напомним, в Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, погибли 18 человек.