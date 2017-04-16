Пожежний потяг залучили рятувальники в Миколаєві для гасіння займання
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 16 квітня. КИЇВ. 16 квітня о 5:28 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшла інформація про пожежу будівлі, яка не експлуатується, що розташована на території залізнодорожньої станції Кульбакине у Корабельному районі м. Миколаєва. Рятувальників викликала чергова по Херсонській дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці. Про це УНН повідомили у ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
“На виклик виїхав черговий караул 5 Державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївські області. Також Херсонською дирекцією залізничних перевезень Одеської залізниці прийнято рішення про залучення пожежного поїзду”, — повідомили рятувальники.
Спільними зусиллями о 5:45 пожежу локалізували і о 6:20 повністю ліквідовано на площі 7 м.кв., її причина встановлюється. Для ліквідаціі пожежі залучили 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Для з’ясування обставин пожежі залучався екіпаж поліції.
Нагадаємо, 14 квітня біля заводу під Києвом сталася пожежа.