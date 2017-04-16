Пожежний потяг залучили рятувальники в Миколаєві для гасіння займання

“На виклик виїхав черговий караул 5 Державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївські області. Також Херсонською дирекцією залізничних перевезень Одеської залізниці прийнято рішення про залучення пожежного поїзду”, — повідомили рятувальники.

Спільними зусиллями о 5:45 пожежу локалізували і о 6:20 повністю ліквідовано на площі 7 м.кв., її причина встановлюється. Для ліквідаціі пожежі залучили 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

Для з’ясування обставин пожежі залучався екіпаж поліції.

Нагадаємо, 14 квітня біля заводу під Києвом сталася пожежа.