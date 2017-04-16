Пожарный поезд привлекли спасатели в Николаеве для тушения возгорания
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 16 апреля. КИЕВ. 16 апреля в 5:28 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступила информация о пожаре здания, не эксплуатируется, расположенной на территории железнодорожной станции Кульбакино в Корабельном районе г.Николаева. Спасателей вызвала дежурная по Херсонской дирекции железнодорожных перевозок Одесской железной дороги. Об этом УНН сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской обл.
“На вызов выехал дежурный караул 5 Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевские обл. Также Херсонской дирекцией железнодорожных перевозок Одесской железной дороги принято решение о привлечении пожарного поезда ”, - сообщили спасатели.
Совместными усилиями в 5:45 пожар был локализован и в 6:20 полностью ликвидирован на площади 7 кв.м., его причина устанавливается. Для ликвидации пожара привлекли 2 единицы техники и 7 человек личного состава.
Для выяснения обстоятельств пожара привлекался экипаж полиции.
Напомним, 14 апреля на территории завода под Киевом произошел пожар.