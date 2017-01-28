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Пожежники загасили загорання після вибуху у будинку колишнього очільника міліції Закарпаття

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні, 27 січня, о 23.25 бійцям ДСНС вдалося ліквідувати пожежу у будинку колишнього керівника закарпатської міліції. Про це УНН повідомила речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

Так, за попередньою версією поліції, у будинок Василя Варцаби стріляли з гранатомету.

“У ліквідації пожежі брали участь 20 рятувальників та п′ять одиниць техніки. Попередньо встановлено, що вогнем знищено близько 130 квадратних метрів даху та перекриття мансардного поверху двоповерхового будинку. На щастя, постраждалих немає,” — зазначила Наталія Батир.

Наразі на місці події працюють рятувальники та слідчо-оперативна група.

За словами очевидців надзвичайної пригоди, там й досі спостерігається значне задимлення, а у сусідніх будинках частково повибивало віконне скло.

Нагадаємо, що Василь Варцаба очолював міліцію Закарпатської області у 2012-2014 роках.

Як повідомляв УНН, у будинок колишнього очільника закарпатської міліції стріляли з гранатомета.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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