Пожежники загасили загорання після вибуху у будинку колишнього очільника міліції Закарпаття
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні, 27 січня, о 23.25 бійцям ДСНС вдалося ліквідувати пожежу у будинку колишнього керівника закарпатської міліції. Про це УНН повідомила речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.
Так, за попередньою версією поліції, у будинок Василя Варцаби стріляли з гранатомету.
“У ліквідації пожежі брали участь 20 рятувальників та п′ять одиниць техніки. Попередньо встановлено, що вогнем знищено близько 130 квадратних метрів даху та перекриття мансардного поверху двоповерхового будинку. На щастя, постраждалих немає,” — зазначила Наталія Батир.
Наразі на місці події працюють рятувальники та слідчо-оперативна група.
За словами очевидців надзвичайної пригоди, там й досі спостерігається значне задимлення, а у сусідніх будинках частково повибивало віконне скло.
Нагадаємо, що Василь Варцаба очолював міліцію Закарпатської області у 2012-2014 роках.
Як повідомляв УНН, у будинок колишнього очільника закарпатської міліції стріляли з гранатомета.