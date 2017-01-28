Пожарные потушили возгорание после взрыва в здании бывшего главы милиции Закарпатья
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня, 27 января, в 23.25 бойцам ГСЧС удалось ликвидировать пожар в здании бывшего руководителя закарпатской милиции. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь УГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.
Так, по предварительной версии полиции, в дом Василия Варцабы стреляли из гранатомета.
"В ликвидации пожара принимали участие 20 спасателей и пять единиц техники. Предварительно установлено, что огнем уничтожено около 130 квадратных метров крыши и перекрытия мансардного этажа двухэтажного дома. К счастью, пострадавших нет ", - отметила Наталья Батыр.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели и следственно-оперативная группа.
По словам очевидцев чрезвычайного происшествия, там до сих пор наблюдается значительное задымление, а в соседних домах частично выбило оконные стекла.
Напомним, что Василий Варцаба возглавлял полицию Закарпатской области в 2012-2014 годах.
Как сообщал УНН, в дом бывшего главы закарпатской милиции стреляли из гранатомета.