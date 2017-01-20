Пожежник повідомив про перебування під завалами в Тегерані п'яти живих його колег - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Один із пожежників повідомив, що під завалами висотки в Тегерані разом з ним перебувать п’ятеро живих його колег. Про це повідомляє Euronews із посиланням на місцеві ЗМІ, передає УНН.
За інформацією місцевих ЗМІ, один з пожежників, які опинилися під завалами, надіслав смс-повідомлення, у якому сказав, що з ним під уламками перебувають п‘ятеро живих колег.
Наразі пошуки тривають.
Державне телебачення Ірану із посиланням на мера міста повідомляє про загибель щонайменше 20 пожежників, які намагалися загасити полум‘я у будівлі.
Водночас очільник міської пожежної служби не підтверджує загибель 20 своїх співробітників, але визнає, що жертви є.
Будівля, відома в Тегерані під назвою Plasco Building, — одна з перших збудованих в столиці Ірану багатоповерхівок, зведених на початку 1960-х років.
У ній, зокрема, розташовувався торговельний центр з багатьма магазинами.