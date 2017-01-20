Пожарный сообщил о пребывании под завалами в Тегеране пяти живых его коллег - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Один из пожарных сообщил, что под завалами высотки в Тегеране вместе с ним находятся пять его живых коллег. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на местные СМИ, передает УНН.
По информации местных СМИ, один из пожарных, которые оказались под завалами, прислал смс-сообщение, в котором сказал, что с ним под обломками находятся пятеро живых коллег.
Сейчас поиски продолжаются.
Государственное телевидение Ирана со ссылкой на мэра города сообщает о гибели по меньшей мере 20 пожарных, которые пытались потушить пламя в здании.
В то же время глава городской пожарной службы не подтверждает гибель 20 своих сотрудников, но признает, что жертвы есть.
Здание, известное в Тегеране под названием Plasco Building - одна из первых построенных в столице Ирана многоэтажек, построенных в начале 1960-х годов.
В нем, в частности, располагался торговый центр со многими магазинами.